رئيس وزراء لبنان الأسبق: اغتيال لقمان سليم جريمة بشعة بكل المقاييس

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أدان رئيس الوزراء اللبناني الأسبق نجيب ميقاتي، عملية اغتيال الكاتب والناشر والناشط السياسي اللبناني لقمان سليم، المعروف بمعارضته لحزب الله وأمينه العام حسن نصر الله.

وقال ميقاتي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الخميس، إن «اغتيال الناشط اللبناني جريمة بشعة بكل المقاييس»، داعيًا الأجهزة الأمنية والقضائية إلى الإسراع في كشف ملابساتها.

وأعلنت أجهزة الأمن اللبنانية عن اغتيال الكاتب والناشر والناشط السياسي لقمان سليم، المعروف بمعارضته لحزب الله وأمينه العام حسن نصر الله، صباح اليوم، عندما عثرت الشرطة على جثمان سليم في سيارته، وقد استقرت في رأسه رصاصتان.

وأعلنت شقيقته رشا سليم، مساء أمس الأربعاء، فقدان الاتصال به بعد خروجه من منزل أحد أصدقائه في بلدة صريفا بقضاء صور.

وكتبت رشا سليم على حسابها بموقع «فيسبوك» بعد منتصف ليل الأربعاء، إن «لقمان لا يجيب على هاتفه منذ المساء».

وعُثر على هاتف سليم في حقل ببلدة صريفا، مما دفع عائلته والمقربين منه إلى ترجيح اختطافه هناك.