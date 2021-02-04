بينما ينشغل العالم بوباء كورونا، تزايد على الجانب الآخر عدد الأشخاص الذين اتجه انتباهم إلى المناطق التي يرغبون في تجميلها بأجسامهم، كالمنطقة المحيطة بالعيون مثلا بعدما صارت هي الجزء الأوضح مع الالتزام بارتداء أقنعة الوقاية (الكمامات).

وأعلن اتحاد جراحي التجميل في ألمانيا أن الطلب على عمليات التجميل زاد في ظل أزمة كورونا، لاسيما نوعيات العلاجات طفيفة التوغل وغير الجراحية، مثل حقن البوتكس.

وقال جراح من الاتحاد الذي يعد أكبر رابطة لجراحي التجميل في ألمانيا: "عمليات رفع الجفن شهدت ازدهارا عن طريق كورونا"، موضحا أن ذلك يرجع إلى أن ارتداء الكمامات حولت الانتباه إلى منطقة العيون.

وأوضح الجراح تأثيرا آخرا لارتداء الكمامات على زيادة نوعيات معينة من جراحات التجميل: "يمكن أن تسبب عمليات تصحيح الشفاه بقعا زرقاء أو إحمرار أو تورم قصير المدى، وتغطي الكمامة التورم بعد جراحة الشفاه".

وأضاف اتحاد الجراحين الألمان أن الطلب زاد أيضا على عمليات شفط الدهون، سواء من جانب الرجال أو النساء، وأوضح أن الأمر يتعلق في هذا السياق بالمناطق المستعصية التي لا يمكن التغلب عليها بالرياضة، أو الحمية الغذائية أو تعديل النظام الغذائي.

وبشكل عام، أشار الاتحاد إلى أن عدد التدخلات الجراحية التجميلية زاد في ألمانيا في عام 2019 إلى نحو 83 ألف جراحة، بعدما كان يبلغ 77 ألف جراحة في عام 2018، موضحا أنه من الممكن أن يكون وصل عدد هذه الجراحات إلى 100 ألف جراحة في عام 2020.