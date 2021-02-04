سونا: أكثر من 67 ألف لاجئ إثيوبي يدخلون السودان حتى اليوم

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نشرت وكالة الأنباء السودانية «سونا»، مساء الخميس، التقرير اليومي لدخول اللاجئين الإثيوبيين الي مراكز الاستقبال والترحيل الى معسكر الطنيدبة بتاريخ أمس 3-2-2021 وقد جاء التقرير كما يلي:

حمداييت الدخول اليوم (22)، العدد الكلي (48,113).

المدينة (8) الدخول اليوم (3)، العدد الكلي (18,969).

بلغ العدد الكلي للدخول حتى اليوم (67,082).

لا يوجد ترحيل اليوم من مراكز الاستقبال إلى معسكر الطنيدبة.

المتبقي بمركز استقبال حمدايت حتى اليوم (27,813)، أما المتبقي بمركز استقبال المدينة (8) حتى اليوم (6,262).

العدد الكلي المتبقي بمراكز الاستقبال ولم يرحل الى المعسكرات الدائمة حتى اليوم (34,075).

العدد الكلي المرحل حتى اليوم الى معسكر الطنيدبة (13,406).

معسكر الطنيدبة تحت التجهيز سوف يستأنف الترحيل بعد الانتهاء من تخطيط متبقي معسكر الطنيدبة.