البابا فرنسيس يهنئ أمين الأمم المتحدة و«بن زياتن» لفوزهما بجائزة زايد للأخوة الإنسانية

هنأ بابا الفاتيكان قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، ولطيفة بن زياتن، مؤسسة جمعية عماد للشباب والسلام، لحصولها على جائزة زايد 2021 للأخوة الإنسانيّة.

وقال البابا عبر حسابه الرسمي الناطق باللغة العربية عبر "تويتر": "أرغب في أن أهنئ الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، والسيدة لطيفة بن زياتن، مؤسسة جمعية عماد للشباب والسلام، على جائزة زايد ٢٠٢١ للأخوة الإنسانيّة. وأشكر هما كليهما على شهادتهما".

أرغب في أن أهنئ الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، والسيدة لطيفة بن زياتن، مؤسسة جمعية عماد للشباب والسلام، على جائزة زايد ٢٠٢١ للأخوة الإنسانيّة. وأشكر هما كليهما على شهادتهما. — البابا فرنسيس (@Pontifex_ar) February 3, 2021

وكان قد هنأ فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، السيد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، والسيدة لطيفة بن زياتن، الناشطة الفرنسية لفوزهما بجائزة زايد للأخوة الإنسانية في نسختها الثانية.

وكتب فضيلة الإمام الأكبر على صفحتيه بمواقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك وتويتر "خالص التهنئة إلى السيد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، والأخت الشجاعة لطيفة بن زياتن، للفوز بجائزة زايد للأخوة الإنسانية، تكريم صادف أهله، أرحب بكم شركاءً في طريق الأخوة الإنسانية وأدعو كل محبي الخير لنمضي معًا".