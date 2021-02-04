تراجع دخل الفرد في إسطنبول إلى ما قبل 12 عاماً

كشفت بيانات رسمية عن تراجع نصيب الفرد في إسطنبول بنحو 6.3 % على صعيد الدولار وارتفاعه بنحو 12.9 % على صعيد الليرة سنويا.

وعكست البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات في بلدية إسطنبول الناتج المحلي الإجمالي لعام 2019، حيث ارتفع بنحو 14.7 % مقارنة بالعام السابق ليسجل ترليون و327 مليار و452 مليون ليرة، وبلغ نصيب إسطنبول من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2019 نحو 30.7 %.

وعلى صعيد الدولار تراجع الناتج المحلي الإجمالي لعام 2019 بنحو 2.7 % مقارنة بالعام السابق ليسجل 233 مليار و873 مليون دولار وفقا لصحيفة زمان التركية.

جدير بالذكر أن إسطنبول كانت قد سجلت أعلى ناتج محلي إجمالي في عام 2013 على صعيد الدولار، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بالمدينة بنحو 10.7 % بشكل سنوي ليسجل 292 مليار دولار.

وخلال الفترة بين عامي 2013 و2019 تراجع الناتج المحلي الإجمالي بشكل سنوي ليبلغ أدنى مستويات في عام 2019 مسجلا 233 مليار دولار.

وبلغ نصيب الفرد من الدخل القومي في إسطنبول 86 ألف و798 ليرة، وبالنظر إلى الدخل القومي للفرد على صعيد الليرة يتبين ارتفاعه بنحو 12.9 % بشكل سنوي.

وتسبب تراجع قيمة الليرة أمام العملات الأجنبية إلى تراجع نصيب الفرد من الدخل القومي على صعيد الدولار، حيث تراجع نصيب الفرد من الدخل القومي إلى ما كان عليه خلال عام 2009 مسجلا 9 آلاف و213 دولار بنسبة تراجع سنوي بلغت 5.9 %.