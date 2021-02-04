الدولية للطاقة المتجددة وسادك تسعيان لجذب استثمارات جديدة

أكدت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة أهمية الاتفاق الذي وقَّعته مع مركز الطاقة المتجددة التابع لمجموعة تنمية منطقة الجنوب الإفريقي "سادك" لجذب استثمارات في مجال الطاقة المستدامة.

وأشارت وكالة الطاقة المتجددة، في بيان اليوم الخميس، أنها ستتعاون مع مجموعة "سادك" في إطار برامج بناء القدرات والتنمية وفي الأحداث الإقليمية التي تهدف إلى جذب الاستثمارات إلى منطقة الجنوب الأفريقي.

وقال فرانسيسكو لاكاميرا، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، إن "هذا الاتفاق سيساعد على تعزيز التقدم في منطقة الجنوب الإفريقي، ويجب النظر بعين الاعتبار إلى أن التصدي لوباء كورونا يستلزم توليد طاقة لا سيما المتجددة" لتزويد المستشفيات ومراكز الرعاية الطبية.

وأوضح "إذا كنا نرغب في تحقيق التنمية المستدامة في منطقة الجنوب الإفريقي وأنحاء العالم، فإن الأمر يستلزم خفض نسبة الكربون خلال عصر الطاقة المتجددة، ويتعين استغلال الفرصة السانحة لإجراء تغيير حقيقي وتحسين النتائج الاقتصادية والاجتماعية".

من جانبه، قال كوداكواش نذلوكولا، المدير التنفيذي لمركز الطاقة المتجددة التابع لمجموعة تنمية منطقة الجنوب الإفريقي: "هذا الاتفاق سيساعد على توسيع نطاق تعاوننا في المجالات ذات الاهتمام المشترك.. نعرب عن تقديرنا للشراكة المستمرة والدعم الذي نلقاه من الوكالة الدولية للطاقة المتجددة لتنفيذ تفويضنا بالعمل من أجل تأمين الطاقة وإيجاد حلول تساعد على توفير طاقة مستدامة ونظيفة".