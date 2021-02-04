استراليا تهدف لتطعيم جميع أفراد شعبها ضد كورونا بحلول أكتوبر المقبل

قالت السلطات الصحية في استراليا اليوم الخميس إنها تسعى لتطعيم كافة أفراد الشعب ضد فيروس كورونا بحلول شهر أكتوبر المقبل، حيث أعلنت أنها سوف تحصل على 150 مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وقال رئيس الوزراء الاسترالي سكوت موريسون، إن استراليا اتفقت على الحصول على 10 مليون جرعة إضافية من لقاح فايزر/بيونيك، التي صرحت السلطات باستخدامه في البلاد في أواخر يناير الماضي، لتبلغ إجمالي جرعات اللقاح التي ستتلقاها استراليا 150 مليون جرعة.

وقال وزير الصحة جريج هنت في مؤتمر صحفي، إن عدد اللقاحات يشمل 20 مليون جرعة من لقاح فايزر، و 8ر53 مليون جرعة من لقاح أكسفورد/ استرازينيكا و 51 مليون جرعة من لقاح نوفافاكس و5. 25 مليون ضمن مبادرة كوفاكس لتوزيع اللقاحات.

وقال بريندان مورفي، رئيس المجموعة الاستشارية الفنية لقطاع العلمي بشأن اللقاحات" سوف نبدأ بلقاح فايزر في نهاية هذا الشهر، بعد ذلك لقاح استرازينيكا في مارس المقبل، وبعد ذلك سوف نعمل على تعزيز عملية التطعيم لتشمل جميع المواطنين بحلول أكتوبر المقبل".

وقال وزير الصحة، إن جميع الأشخاص الذين يعيشون في استراليا سوف يحصلون على اللقاح.

وقد سجلت استراليا، التي يبلغ تعداد سكانها 25 مليون نسمة، نحو 28 ألفا و500 حالة إصابة بفيروس كورونا منذ بدء تفشي الفيروس، وهو عدد أقل بصورة كبيرة مقارنة بمعظم الدول المتقدمة. ويبلغ عدد حالات الوفاة بالفيروس 909 حالات، ولم يتم تسجيل أي حالات الوفاة الشهر الماضي.