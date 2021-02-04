أصحاب قناة أحمد ونهى بعد حبسهم على ذمة التحقيقات: عاوزين نبقى أغنياء

قرر المستشار ممدوح أبو خشبة، وكيل النائب العام لنيابة مركز شرطة حوش عيسى، حبس أصحاب قناة "أحمد ونهى"، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم ببث مقاطع فيديو خادشة للآداب العامة؛ لتحقيق أرباح مادية.



واستمعت النيابة العامة بمركز حوش عيسي، لأقوال المتهمين في واقعة فيديوهات "أحمد ونهى"، الخادشة للآداب العامة على موقع يوتيوب، عقب القبض عليهم بعد حالة الغضب العارمة على مواقع التواصل الاجتماعي.



وأدلى المتهم الأول " أحمد. ص. أ"، 24 عامًا، باعترافاته أمام النيابة العامة قائلًا: "بدأت في تسجيل فيديوهات ورفعها على موقع اليوتيوب، لتحقيق أرباح مالية مثل المشاهير وأصحاب القنوات على اليوتيوب"، مؤكدًا أن المشاهد بالمقاطع تمثيل وليست حقيقة.



وأضاف أن الفيديوهات حققت نسب عالية في المشاهدة فور عرضها على اليوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي.



ومن جهتها، أوضحت المهتمة الثانية في الواقعة "نهى. أ"، 30 عامًا، إن المتهم الأول قام بعرض الفكرة عليها وعرض على مثال اليوتوبر أحمد وزينب والأرباح الكبيرة التي يحصلون عليها من المشاهدات عبر اليوتيوب.



وقالت نهى "إحنا كنا بنمثل وعاوزين نكون أغنياء زي زينب وأحمد"، وانهارت باكية.



كان اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارًا بالواقعة، من اللواء محمد شعراوي مدير المباحث الجنائية، واتهام كل من: "نادر.ال.ع" 26 عامًا، "نهى.أ.أ" 30 عامًا، "أحمد.ص.أ" 23 عامًا، مقيمين بمركز حوش عيسى.



وعقب تقنين الإجراءات، تم القبض على المتهمين؛ لإنشائهم قناة تبث محتوى خادش للحياء، بعنوان قصص قصيرة "أحمد ونهى".