أمين عام الأخوة الإنسانية يشارك في مبادرة تدشين حديقة للأخوة

شارك المستشار محمد عبدالسلام، الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية، والمستشار السابق لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، اليوم الأربعاء، في مبادرة تدشين حديقة تحمل شعار الأخوة الإنسانية، التي أطلقتها مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، بحضور عدد من أصحاب الهمم من جميع الجنسيات، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للأخوة الإنسانية، وذلك تعبيراً عن التضامن والتعاضد بين شعوب العالم على أرض دولة الإمارات.

وقال "عبد السلام" في تصريحات صحفية خلال حفل تدشين المبادرة: "إن الرسالة الإنسانية السامية التي تؤديها مؤسسة زايد لأصحاب الهمم، هي جزء من أهداف ومبادئ وثيقة الأخوة الإنسانية، فقد أكدت الوثيقة في بند كامل موجه لأصحاب الهمم أن حقوقهم ضرورة دينية ومجتمعية يجب العمل على توفيرها وحمايتها بتشريعات وبتطبيق المواثيق الدولية الخاصة بهم، وقد كانت مؤسسة زايد لأصحاب الهمم شريك أساسي وفاعل في مختلف مبادرات اللجنة العليا للأخوة الإنسانية وتقدم دائمًا أفكار مبدعة، وسوف نعمل معًا دائمًا من أجل تطبيق مبادئ الوثيقة خاصة فيما يتعلق بأصحاب الهمم وحقوقهم."

وتابع : اننا جميعا نستطيع ترجمة أهداف الوثيقة من خلال بعض الفعاليات البسيطة التي قد تساهم في التعريف والتوعية بأهداف" وثيقة الأخوة الإنسانية" وتخليد ذكراها، لذا أدعو كل محبي السلام في العالم أفرادا ومؤسسات الى تبني مثل تلك المبادرات، لما لها من أهمية كبيرة في حث الأفراد والمجتمعات على تطبيق بنود الوثيقة على أرض الواقع.

يأتي ذلك في إطار الاحتفالات التي أطلقها دولة الإمارات العربية المتحدة، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لليوم العالمي للأخوة الإنسانية.

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