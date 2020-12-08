 تجديد حبس صفوان ثابت وخالد الأزهري والسيد السويركي بتهمة تمويل جماعة الإخوان الإرهابية 15 يوما - بوابة الشروق
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تجديد حبس صفوان ثابت وخالد الأزهري والسيد السويركي بتهمة تمويل جماعة الإخوان الإرهابية 15 يوما

مصطفى المنشاوي
نشر في: الخميس 4 فبراير 2021 - 2:29 م | آخر تحديث: الخميس 4 فبراير 2021 - 2:29 م

قرر قاضي المعارضات، اليوم الخميس، تجديد حبس كلًا من صفوان ثابت، وخالد الأزهري والسيد السويركي، 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامهم بتمويل جماعة الأخوان الإرهابية.

 

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، عن قيام المتهمين بارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف القانون، والتحريض على العنف، وتمويل الجماعة الإرهابية ومجموعة أخرى من الاتهامات، كما أسندت جهات التحقيق إلى المتهمين عدة جرائم منها تمويل جماعة إرهابية بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

 


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