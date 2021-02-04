صحة قنا: متابعة 33 ألفا و74 حالة من القادمين من الخارج للحد من انتشار كورونا

قال وكيل وزارة الصحة بقنا راجي تاوضروس إن إدارتي الوبائيات والطب الوقائي قامتا بمتابعة 33 ألفا و74 حالة من القادمين من الخارج للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد خلال عام 2020.

وأضاف أنه تتم متابعة يومية لحالات الأمراض المعدية، والتي تم تسجيلها بالبرنامج الإليكتروني لرصد الأمراض المعدية علي مستوي وحدات المحافظة والبالغ عددها 20 وحدة موزعة على مستوى المحافظة ومتابعة ورصد جميع الحالات المصابة بأمراض معدية الإيجابي منها والسلبي؛ فضلا عن متابعة نتائج المعمل للحالات المبلغ عنها وإرسال التغذية العكسية للإدارات والمستشفيات.