شباب الإسماعيلي يفوز على الإنتاج الحربي بثلاثية

فاز فريق الإسماعيلي مواليد 99 علي فريق الإنتاج الحربي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت ظهر اليوم علي ملعب الأخير بالقاهرة في الأسبوع الرابع من دوري تحديد البطل.

أحرز أهداف الإسماعيلي مروان شوقي هدفين و مصطفي الشافعي هدف ليرتفع رصيد الإسماعيلي إلي 5 نقاط.

بدأ الإسماعيلي بتشكيل مكون من: سعد الجمال، ماجد عبد القادر، محمد ناصر، أحمد علي يحيي، عمر هنيدي، زياد حماد، أحمد فوزي، عصام عبد القادر، مصطفي الشافعي، أحمد بكري، مروان شوقي.

يقود الفريق فنيا: حمام إبراهيم مدير فنى، أيمن كمال مدرب عام، أحمد عبده مدرب حراس مرمى، محمد صالح إداري، باسم فتحي اخصائي علاج طبيعي.