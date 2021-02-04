الفلبين تشتري 15 مروحية بلاك هوك بعد حوادث تحطم دموية

وافق الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي على شراء 15 مروحية إضافية من طراز بلاك هوك، لتحل محل طراز آخر في أعقاب سلسلة من حوادث تحطم مميتة.

وقال أمين مجلس الوزراء، كارلو نوجراليس، إن طلب الشراء يتماشى وتعليمات دوتيرتي بوقف استخدام كل مروحات هيوي بعد تحطم المروحية "يو إتش 1 إتش" الشهر الماضي، ومقتل سبعة أشخاص.

وأضاف للصحفيين أن الرئيس وافق على شراء 15 مروحية بلاك هوك، في إطار خطط للتصدي ببطء للنقص المتنامي للمروحيات لقواتنا المسلحة، وإخراج كل مروحيات هيوي من الخدمة.

كان التحطم الدموى الشهر الماضي بإقليم بوكيدنون الواقع جنوبي البلاد، الرابع لمروحيات هيوي منذ يوليو من العام الماضي، وقال نوجراليس إن دوتيرتي "يريد إنهاء كل هذه الوفيات المأساوية".

ولدى الفلبين بالفعل 16 مروحية مقاتلة من طراز بلاك هوك إس 70 آي، وفقا لطلب شراء من شركة "بي زد إل ميليك" البولندية، بتكلفة تبلغ نحو 11 مليار بيزو (229 مليون دولار).