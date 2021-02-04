 روسيا تنفي معلومات حول انتهاك موسكو للمجال الجوي الإستوني - بوابة الشروق
الخميس 4 فبراير 2021 6:44 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. كيف ستكون مشاركة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية؟


النتـائـج تصويت

روسيا تنفي معلومات حول انتهاك موسكو للمجال الجوي الإستوني

علم روسيا
علم روسيا
أ ش أ
نشر في: الخميس 4 فبراير 2021 - 5:43 م | آخر تحديث: الخميس 4 فبراير 2021 - 5:43 م

نفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، المعلومات الواردة من المقر الرئيسي لقوات الدفاع الذاتي في إستونيا، حول انتهاك طائرات نقل عسكرية طراز (إي إل-76) الروسية للمجال الجوي لإستونيا.

وجاء في بيان الوزارة، وفقًا لما أوردته وكالة "سبوتنيك" الروسية: "تمت الرحلة على طول الطريق المتفق حوله مسبقًا، وكان جهاز الإرسال والاستقبال قيد التشغيل. وكان طاقم الطائرة على اتصال مستمر مع مراقبي الحركة الجوية الإستونيين، الذين لم يقدموا أي مطالبات إلى الطاقم الروسي في يوم الرحلة أو اليوم التالي".

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أنه في 3 فبراير، قام طاقم الطائرة (إي إل-76) التابعة لقوات الفضاء برحلة مجدولة إلى مطار في منطقة كالينينجراد.

وشددت الوزارة على أن الرحلة تمت في ظل التزام صارم بالقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي، دون انتهاك لحدود الدول الأخرى، وهذا ما تؤكده المراقبة الموضوعية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك