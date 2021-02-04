السياحة: التعاون مع شركاء التنمية العالميين لتطوير منطقة آثار بني حسن بالمنيا

قالت الدكتورة سهى بهجت، المتحدثة باسم وزارة السياحة والآثار، إن الوزارة تبذل جهودًا مختلفة لتنشيط السياحة في الصعيد، لافتة إلى إطلاق مبادرة «صيف في الصعيد» من يونيو حتى أكتوبر العام الماضي؛ لتشجيع المواطنين على زيارة محافظات المنطقة خلال الصيف وليس الشتاء فقط.

وأضافت بهجت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «المواجهة»، الذي تقدمه الإعلامية لما جبريل عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أن المبادرة قدمت مجموعة من التخفيضات على المواقع الأثرية والسياحية الموجودة، مؤكدة أنها مثلت بداية ترويجية جيدة للسياحة بالصعيد.

ولفتت إلى الجهود الترويجية المبذولة من خلال مبادرة «شتي في مصر»، موضحة أن المبادرة تشمل كل المدن السياحية وعلى رأسها مدن الصعيد، من خلال تقديم تخفيضات على تذاكر الطيران الداخلي والمتاحف والمزارات السياحية والأثرية بنسبة 50%.

وأشارت متحدث السياحة إلى تنفيذ مجموعة من الأفلام الدعائية والترويجية لتشجيع الزائرين، مضيفة أن الدولة توجه اهتمامها لتنمية مدن عدة في الصعيد بخلاف الأقصر وأسوان، في المجال السياحي.

وذكرت أن الوزارة تعمل على مشروع إعادة اكتشاف «إسنا» التراثية، وتطوير مرسى بما يناسب الخدمات السياحية، معلنة إقامة مشروعات في المنيا بالتعاون مع شركاء التنمية العالميين لتطوير منطقة آثار بني حسن.