مصيلحي: الأهلي قادر على تخطي الدحيل

يرى محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، أن الأهلي قادر على تخطي الدحيل في كأس العالم للأندية، قطر 2020، مشددًا على علاقته الجيدة مع الأهلي.

ويلتقي الأهلي مع الدحيل القطري، في السابعة من مساء اليوم، الخميس، ضمن منافسات الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية، على أن يلتقي الفائز مع بايرن ميونخ الألماني يوم 8 فبراير الجاري.

وقال مصيلحي في تصريحات إذاعية عبر «أون سبورت»: «علاقتنا مع الأهلي جيدة، أتمنى لهم التوفيق في مشوارهم بمونديال الأندية، الأهلي قادر على تخطي الدحيل، واستقبال البعثة ومحمود الخطيب كان مبهرا».

وعن فوز فريقه برباعية على مصر للمقاصة، قال رئيس الاتحاد: «عانينا خلال الفترة الماضية بسبب إصابة 17 لاعبا بفيروس كورونا، نتيجة مباراتنا ضد المقاصة كانت جيدة للغاية».

وأضاف: «الفريق قدم مباراة جيدة، عمار حمدي كان متألقا، وتم الاتفاق مع الجهاز الفني للفريق السكندري بقيادة حسام حسن على الإفراج عن 2.5 % من قيمة عقود اللاعبين».

وأكمل: «إيقاف المستحقات لا علاقة له بالأمور المالية، الأمر متعلق بأن الفريق لديه هدف يسعى لتحقيقه».

وأتم مصيلحي تصريحاته بالحديث عن قطع إعارة زراق سيسييه وعمار حمدي: «الدوري مازال طويلا، نسعى للحفاظ على جميع اللاعبين، الزمالك والأهلي يدعمان الفريق بشكل جيد وعلاقتنا معهما محترمة للغاية».