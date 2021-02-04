ارتفاع مؤشر نشاط قطاع الخدمات في أمريكا إلى أعلى مستوى له خلال عامين

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أظهر تقرير صادر عن معهد إدارة الإمدادات الأمريكي اليوم الأربعاء ارتفاع غير متوقع لنشاط قطاع الخدمات خلال يناير الماضي.

وذكر المعهد أن مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات ارتفع خلال يناير الماضي إلى 7ر58 نقطة مقابل 7ر57 نقطة خلال ديسمبر الماضي وفقا للبيانات المعدلة.

وتشير قراءة المؤشر أكثر 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

كان المحللون يتوقعون تراجع المؤشر خلال الشهر الماضي إلى 8ر56 نقطة مقابل 2ر57 نقطة خلال الشهر السابق وفقا للبيانات الأولية.

ومع الزيادة الشهرية غير المتوقع وصل مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات إلى أعلى مستوى له منذ سجل 8ر58 نقطة خلال شباط/فبراير 2019.

من ناحيته، قال أورين كلاشكين كبير محللي الاقتصاد الأمريكي في مؤسسة أوكسفورد إيكونوميكس إن نشاط قطاع الخدمات اكتسب قوة في بداية 2021 رغم جائحة فيروس كورونا المستجد والإجراءات الصارمة لاحتواء الفيروس في الولايات المتحدة.

جاءت الزيادة في المؤشر الرئيسي نتيجة جزئية لارتفاع المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة والذي قفز إلى 8ر61 نقطة خلال الشهر الماضي.

وارتفع مؤشر التوظيف إلى 2ر55 نقطة خلال الشهر الماضي مقابل 7ر48 نقطة خلال الشهر السابق مما يشير إلى نمو التوظيف خلال الشهر الماضي بعد انكماشه في الشهر السابق.

في المقابل تراجع المؤشر الفرعي لنشاط الأعمال في قطاع اخلدمات إلى 9ر59 نقطة خلال يناير الماضي، مقابل 5ر60 نقطة خلال الشهر السابق.