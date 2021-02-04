 كازاخستان تسجل 1280 حالة اصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة - بوابة الشروق
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كازاخستان تسجل 1280 حالة اصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أ ش أ
نشر في: الخميس 4 فبراير 2021 - 9:49 ص | آخر تحديث: الخميس 4 فبراير 2021 - 9:49 ص

سجلت السلطات الصحية في جمهورية كازاخستان، 1280 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ما رفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 191 ألفا و639 حالة.

وذكرت وزارة الصحة، في بيان نقلته وكالة أنباء "كازين فورم" الكازاخية على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس - أن البلاد سجلت في الوقت ذاته 1110 حالات شفاء تام من المرض، ما رفع إجمالي عدد المتعافين من الفيروس في البلاد إلى 172 ألفا و209 حالات.

وذكرت الوزارة أنه لا يزال يوجد 27 ألفا و886 مريضاً بالفيروس التاجي يخضعون للعلاج، منهم 259 مريضا في حالة حرجة.


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