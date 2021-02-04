وزير السياحة: واجهنا أزمة تسريح العمالة خلال أزمة كورونا بما يحقق مصلحة المواطن

قال خالد العناني وزير السياحة والآثار، إن مجلس الوزراء، قدم دعما كبيرا لقطاع السياحة خلال أزمة جائحة كورونا، مشيرا إلى إرجاء الحجز الإداري وتأجيل وجدولة المديونيات والإعفاء من الضريبة العقارية، وغيرها من الإجراءات.

و أضاف في كلمته أمام مجلس النواب اليوم الأربعاء، أنه "تم اتخاذ حوافز لتشجيع قطاع السياحة بما يساعد ويشجع المواطنين"، موضحا أن "أي فندق سرح عمالة نقفل الفندق وبعدين نتكلم، وزعلوا مني شوية بس معلش ده كان الصح".

وذكر أنه تم تشكيل لجنة لإنهاء الأزمات في الوزارة وخطوط ساخنة لتلقي الشكاوى، لافتا إلى مواجهة أزمة تسريح عمالة بما يحقق مصلحة المواطن لحين استئناف الحركة السياحية، كما تم التنسيق مع وزارة الصحة من خلال استخراج شهادة صحية وحصلنا شهادات دولية فيها ختم السفر الآمن.