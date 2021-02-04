رفع حالة الطوارئ في الوادي الجديد بعد سقوط أمطار مصحوبة برياح ترابية

شهدت الوادي الجديد، مساء اليوم، انخفاض في درجات الحرارة وسقوط أمطار مصحوبة بنشاط ملحوظ للرياح المثيرة للأتربة، مع انخفاض مستوى الرؤية بالطرق السريعة الرابطة بين المراكز المختلفة، والطرق السريعة الرابطة بين المحافظة والمحافظات الأخرى.

ورفعت الأجهزة التنفيذية درجة الإستعداد القصوى، وتم اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة، وتفعيل غرف العمليات والتواجد على مدار اليوم.

كما رفعت مديرية الصحة ومرفق الإسعاف وإدارة الحماية المدنية، درجة الاستعداد القصوى تحسبا لوقوع أي حوادث أو طوارئ، وتزامنا مع موجة الطقس الغير مستقر.