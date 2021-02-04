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الأرصاد: زيادة رقعة الأمطار خلال الساعات القليلة المقبلة

هديل هلال
نشر في: الخميس 4 فبراير 2021 - 12:34 ص | آخر تحديث: الخميس 4 فبراير 2021 - 12:34 ص

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، إن البلاد تشهد حالة من التقلبات الجوية بدأت منذ اليوم وتستمر يومي الخميس والجمعة، لافتًا إلى سقوط أمطار على السواحل الشمالية الغربية ومناطق من الوجه البحري، اليوم الأربعاء.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «المواجهة»، الذي تقدمه الإعلامية لما جبريل عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أن الأمطار كانت غزيرة على سلاسل جبال البحر الأحمر وشمال سيناء، متوقعًا زيادة رقعة الأمطار لتشمل محافظات شمال البلاد، خلال الساعات القليلة المقبلة.

ونوه إلى زيادة غزارة الأمطار على أغلب أنحاء الجمهورية، إضافة إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة يومي الخميس والجمعة، مشيرًا إلى أن نشاط الرياح يؤدي إلى مزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

وأشار مدير التنبؤات والتحاليل بالأرصاد إلى انخفاض للرؤية على الطرق نتيجة لسقوط الأمطار، منوهًا إلى أن الأمطار الغزيرة ستؤدي إلى سيول على سيناء وسلاسل البحر الأحمر.

ونصح المواطنين القيادة بهدوء على الطرق التي تشهد سقوطًا للأمطار، وعدم تخفيف الملابس أو تغيير نوعها خلال الفترة المقبلة؛ لعدم الإصابة بنزلات البرد، مشددًا على أهمية الاستمرار في ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة.

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