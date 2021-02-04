الري: تبطين الترع له دور كبير في توزيع المياه بشكل عادل بين المزارعين

قال المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية، إن تبطين الترع من أهم المشروعات الكبرى المنفذة بمختلف محافظات الجمهورية، مؤكدًا أن الفرق واضح في المظهر الجمالي والحضاري للترع قبل وبعد التأهيل.

وأضاف غانم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «المواجهة»، الذي تقدمه الإعلامية لما جبريل عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أن المشروع له دور كبير في إدارة وتوزيع المياه بشكل فيه عدالة وكفاءة بين المزارعين، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل بمعدلات إنجاز عالية.

وأشار إلى أن الوزارة تستهدف الانتهاء من تبطين 7 آلاف كم من الترع بحلول منتصف العام المقبل بتكلفة 18 مليار جنيه، لافتًا إلى الانتهاء من 900 كم من الترع، وتنفيذ ما يزيد عن 5 آلاف كيلومتر أخرى.

وأوضح متحدث الري أن وجود الحشائش والمخلفات في الترع كان سببًا في تأخر وصول المياه إلى المزارعين في السابق، قائلًا إن المياه تصل للمزارع بمنتهى السهولة مع استعادة القطاع التصميم وإزالة الحشائش من الترع.