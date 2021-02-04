قال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، فؤاد السنيورة، إن بلاده تمر بأزمة معيشية خطيرة وهائلة بسبب؛ انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية، مشيرًا إلى انخفاضها بنسبة أقل من 15% من قيمتها كما كانت منذ عام ونصف.

وأضاف السنيورة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر النهار»، الذي يقدمه الإعلامي تامر أمين عبر فضائية «النهار»، مساء أمس الأربعاء، أن الأمر يعكس نفسه على أسعار المواد الغذائية ويتسبب في إشكاليات خطيرة، منوهًا إلى أنه «يواجه باستعصاء وعناد من قبل رئيس الجمهورية ميشال عون، والأحزاب متمثلة في حزب الله والمكون السوري».

وأشار إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أعلن دعم بلاده للبنان شريطة أن تكون لديه حكومة تبعث على الثقة، وبرنامج إصلاح حقيقي؛ للقيام بإصلاحات إدارية واقتصادية واجتماعية، مؤكدًا أن تأليف الحكومة الباب المفضي للخروج من الأزمة.

وذكر رئيس الوزراء اللبناني الأسبق أن اللبنانيين والمجتمعين العربي والدولي، يريدون التعامل مع حكومة تبعث على الثقة غير ممثل بها حزب الله، متابعًا أن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، قدم لائحة المرشحين للحكومة تضم ممثلين عن المكون الشيعي، لا ينتمون لحركة أمل أو حزب الله.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأربعاء، سعد الحريري المكلف برئاسة الحكومة اللبنانية، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أكد حرص مصر للحفاظ على قدرة الدولة اللبنانية بالمقام الأول، ولإخراج لبنان من الحالة التي يعاني منها حالياً، من خلال قيام كافة القادة اللبنانيين بإعلاء المصلحة الوطنية، وتسوية الخلافات، وتسريع جهود تشكيل حكومة مستقلة قادرة على التعامل مع التحديات الراهنة وصون مقدرات الشعب اللبناني الشقيق ووحدة نسيجه الوطني.