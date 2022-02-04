أمريكا تقيد منح تأشيرات للعديد من مواطني بيلاروس

فرضت الحكومة الأمريكية قيودا على منح تأشيرات الدخول إليها على العديد من مواطني بيلاروس بسبب الأنشطة " الخطيرة" ضد المنشقين خارج بلادهم.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الأمريكية يوم الخميس " إن إجراء اليوم يستهدف العديد من مواطني بيلاروس نظرا لتورطهم في أنشطة خطيرة وخارج حدود بلادهم ضد المنشقين".

وتابع البيان" إن الولايات المتحدة تدين كل تلك الأنشطة، بما في ذلك محاولة إعادة الرياضية البيلاروسية الأولمبية كريستينا تيمانوفسكايا قسرا خلال دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو العام الماضي".

ولم تحدد الوزارة أي أفراد استهدفتهم بهذه القيود.

ودعت الولايات المتحدة حكومة الرئيس البيلاروسي إلكسندر لوكاشينكو إلى "إنهاء القمع ضد أعضاء المجتمع المدني، والإعلام المستقل، والمعارضة السياسية والرياضيين والطلاب والقانونيين المهنيين وغيرهم من البيلاروس".

كما دعت أيضا بيلاروس إلى "الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين" ونظام لوكاشينكو إلى تيسير إقامة حوار صريح وصادق "مع المعارضة الديمقراطية والمجتمع المدني"، من بين أمور أخرى.