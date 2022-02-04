قال الناقد الفني طارق الشناوي، في وصف أم كلثوم، إن الأبجدية عاجزة عن أن تجد كلمة تعبر عن أم كلثوم، معتقدًا أن لقب «الست»، الذي أطلقه عليها الوجدان الشعبي، هو الذي يعبر عنها.

وعقب، في لقاء ببرنامج «سهرة خاصة»، الذي تقدمه لبنى عسل عبر فضائية «الحياة»، مساء الخميس: «عندما نقول ست تأتي أم كلثوم»، واصفًا إياها بأنها «سيدة عظيمة نتاج لفلاحة فقيرة، شيخة بالمعنى الحرفي للكلمة».

وأضاف الناقد الفني طارق الشناوي، أن أم كلثوم كانت معتزة بكونها فلاحة فقيرة، مستطردًا: «ربنا خلى عندها تطلع للثقافة الشعرية والفصحى».

ولفت إلى البيئة الصغيرة التي عاشت فيها أم كلثوم، والتي اكتشف فيها الوالد قدرة ابنته، وهي كوكب الشرق، على الغناء، متابعًا: «ممكن تبقى بثقافة قليلة لكن عندك ورحابة، وأبوها الشيخ إبراهيم كان عنده ده»، على حد قوله.

وتحل اليوم ذكرى رحيل أيقونة الطرب في الوطن العربي، السيدة أم كلثوم إبراهيم السيد البلتاجي، المعروفة بكوكب الشرق والست، إذ رحلت عن عالمنا فى مثل هذا اليوم 3 فبراير من عام 1975.