تريزيجيه: مستعدون للتضحية بـ حياتنا أمام السنغال لإسعاد 100 مليون

قال محمود حسن تريزيجيه، جناح المنتخب المصري، إنه يهدي الفوز أمام الكاميرون، للجماهير التي ساندت الفراعنة طوال المباراة وفي مباريات البطولة بالكامل، مؤكدًا أنهم على استعداد للتضحية بحياتهم من أجل اسعاد 100 مليون مصري.

جاء ذلك عقب فوز المنتخب المصرى على نظيره الكاميرونى بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة ٣ / ١ ليضرب موعدا مع منتخب السنغال للمنافسة على لقب البطولة يوم الأحد المقبل.

وأضاف تريزيجيه، في حديثه التلفزيوني عقب المباراة: "فقدنا عدة لاعبين للإصابة مثل حجازي والشناوي وأكرم، أتمنى أن نعود إلى مصر بكأس البطولة".

وشدد: "الجماهير دائما تساندنا وتدعمنا، والفوز على الكاميرون يشعرهم بالفخر والاعتزاز".

واختتم: "مستعدون للتضحية بحياتنا من أجل إسعاد 100 مليون مصري".