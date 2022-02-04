شن كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب الوطني هجومًا ضاريًا على باكاري جاساما، حكم مباراة مصر والكاميرون، التي جرت لحساب كأس الأمم الإفريقية.

وكان باكاري جاساما قد أثار استياء الجهاز الفني للمنتخب الوطني بسبب بعض قراراته خلال مواجهة الكاميرون أمس الخميس، قبل أن يقوم الجامبي بطرد المدير الفني كارلوس كيروش في الدقيقة 90.

وقال كيروش في تصريحات نقلتها شبكة جول العالمية عقب نهاية المباراة: "مرة أخرى، لسوء الحظ، أرسلوا هذا النوع من الحكام إلى مباراة بهذا المستوى، حكام ليس لديهم خبرة، بلا مستوى، يريدون الاستعراض.. بدأ الأمر مباشرة في غرفة خلع الملابس".

وأضاف المدرب البرتغالي: "لم نبدأ المباراة بعد ويأتي إلى غرفة تبديل الملابس لترهيب فريقنا. لكن برغم ذلك، وجميع قراراته التي كانت دائمًا ضد مصر، كنا أفضل فريق في الشوط الثاني وبركلات الترجيح".

وأتم كيروش تصريحاته في هذا الشأن قائلًا: "كيف يمكن لهذا الحكم بعد ما فعله في السابق أن يكون في كأس الأمم الأفريقية؟ من يفهم هذا؟ لا أحد".

وكان المنتخب الوطني قد تغلب على نظيره الكاميروني بركلات الترجيح بنتيجة 3-1 في المباراة التي جرت لحساب نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية على ملعب أوليمبي.