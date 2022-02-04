المياه تغمر جزئيا طريقا سريعا رئيسيا في استراليا وتعطل سلسلة الإمداد

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غمرت المياه جزئيا طريق "ستيوارت" الاسترالي، وهو واحد من الطرق الرئيسية الطويلة، التي تمر عبر وسط البلاد، من الشمال إلى الجنوب على مدى أيام.

ونشرت خدمة "الطوارئ بولاية "جنوب استراليا"، اليوم الجمعة، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو لطائرة مسيرة يظهر حجم الفيضان، حول منطقة "جليندامبو"، على بعد حوالي 590 كيلومترا، شمال غرب مدينة "اديليد"، عاصمة الولاية، حيث غمرت المياه الطريق بأكمله.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن سلاسل الإمداد إلى شمال البلاد تعطلت على طول طريق الشحن الرئيسي.

وذكرت قناة "سكاي نيوز" الاسترالية أن بعض الشاحنات، تسير في منعطفات ، بطول ثلاثة آلاف كيلومتر، عبر ولايتي "نيو ساوث ويلز" و"فيكتوريا"، للوصول إلى ولاية "الإقليم الشمالي".

وانعزلت تماما بلدة "كوبر بيدي" النائية، على بعد حوالي 250 كيلومترا، شمال جليندامبو .

وتم نقل السكان الذين يعانون من مشكلات صحية، من قبل سلاح الجو الاسترالي.

وقال رئيس خدمة الطوارئ المحلية، تريفور ارنولد لقناة "إيه.بي.سي" الإذاعية الاسترالية إنه لا يمكنه وضع إطار زمني لإعادة فتح الطريق السريع.