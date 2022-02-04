الطبوجرافيون يحددون مكان الطفل ريان

توقفت أعمال الحفر لإنقاذ الطفل المغربي ريان حتى قام مجموعة من الطبوجرافيين بتحديد مكان الطفل ريان داخل البئر المحتجز به منذ أول أمس، هذا بحسب ما نشر في موقع هسبريس.

وبعد قيام الطبوجرافيون بتحديد مكان الطفل عادت أعمال الحفر من جديد لطبيعتها، وقد وصلت تعزيزات أمنية جديدة مشكلة من أفراد القوات المساعدة والدرك الملكي من أجل منع وصول مزيد من المواطنين إلى دوار إغران بمركز تمروت بإقليم شفشاون.

يذكر أنه سقط الطفل ريان الذي يبلغ من العمر 5 سنوات في حفرة مائية جافة أول أمس الثلاثاء، في غفلة من والده، الذي كان يهم ببناء سقف عليها، قبل أن تتوالى محاولات الإنقاذ، سواء من خلال إدخال متطوعين إلى الحفرة، وهي العملية التي باءت بالفشل نظراً لضيق قطرها، أو من خلال عمليات الحفر الأفقي بالموازاة مع الحفرة.

وقد تم توفير مروحية إسعاف ومجهزة بكل وسائل الإنعاش والإسعاف، ترقباً لإخراج ريان من البئر، إلى جانب سيارة إسعاف طبية وفريق صحي يضم طبيب مختص في الإنعاش والتخدير وممرضين في الإنعاش والتخدير و3 ممرضين تابعين للمركز الصحي بالمدينة.