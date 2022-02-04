توماس باخ يصف مسيرة الشعلة الأولمبية بأنها «رمز يحتاج له العالم»

شارك الألماني توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية اليوم الجمعة في مسيرة الشعلة الأولمبية، وذلك قبل ساعات من افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022 بالعاصمة الصينية بكين، معلقا أن مسيرة الشعلة تشكل رمزا يحتاج له العالم.

وقال باخ /68 عاما/ :"هذا رمز يحتاج له العالم في هذه الفترة التي تشهد انقسامات ومواجهات."

وأضاف توماس باخ أن إقامة دورتين أولمبيتين في مثل هذه الفترة القصيرة في ظل جائحة فيروس كورونا، شكلت "تحديا كبيرا".

وجاء ذلك في إشارة إلى إقامة أولمبياد طوكيو في العام الماضي، علما بأنه كان مقررا في عام 2020 لكنه تأجل إلى العام الماضي بسبب جائحة كورونا، وقد اختتمت منافساته في الثامن من أغسطس الماضي.

وقال توماس باخ المتوج بذهبية في المبارزة في أولمبياد 1976 :"نحن في الرياضة نرى التحديات كفرص. لهذا نحن نعيش بالشعار الأولمبي : نصبح أسرع وأعلى وأكثر قوة."

وأضاف باخ في إشارة إلى مشاركته في مسيرة الشعلة :"فعل هذا قبل حفل الافتتاح رفع الأدرينالين حقا وعزز ثقتي قبل الأولمبياد الشتوي في بكين."

وكان سجل الصين في حقوق الإنسان قد أثار انتقادات حادة لقرار منح بكين حق استضافة الأولمبياد الشتوي، علما بأنها سبق لها استضافة الأولمبياد الصيفي عام 2008 .

وأعلنت أمريكا وأستراليا وكندا وبريطانيا ودول أخرى مقاطعة دبلوماسية للأولمبياد، لكن باخ أكد أمس الخميس مجددا على أن الألعاب الأولمبية واللجنة الأولمبية الدولية يجب أن تظل محايدة سياسيا.