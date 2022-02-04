قالت الفنانة آيتن عامر، إنها لا تخشى من الحسد ولا تصدق فيه رغم تحذير المقربين منها من الحسد.

وأضافت خلال حواره ببرنامج "حبر سري" مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة "القاهرة والناس": "أنا مش بخاف من الحسد ولا أصدق فيه واللي حوليا كلهم بيقنعوني أنه موجود وغلط، ولكن أنا بقول كل حاجة مكتوبة عند ربنا ومعنديش فوبيا من الحسد وعارفه انه موجود".

وأوضحت أنها لا تنشر صور أبنائها على السوشيال ميديا ليس خوفا من الحسد ولكن لأنها عانت في طفولتها من شهرة أختها النجمة وفاء عامر ولا تريد أن يعاني أبناؤها من نفس الظروف.