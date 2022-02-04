 أبو جبل : واجهنا الكاميرون بشعار الفوز بكل شيء او خسارة كل شيء - بوابة الشروق
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أبو جبل : واجهنا الكاميرون بشعار الفوز بكل شيء او خسارة كل شيء

كريم صلاح
نشر في: الجمعة 4 فبراير 2022 - 12:13 ص | آخر تحديث: الجمعة 4 فبراير 2022 - 12:13 ص

قال محمد أبو جبل حارس مرمى المنتخب الوطني أن الفوز على الكاميرون والتأهل للمباراة النهائية على حساب صاحب الأرض جاء بعد تركيز كبير من الجميع ورغبة في تحقيق هدف محدد وهو اللقب.

وقاد أبو جبل الفراعنة للتأهل للمباراة النهائية بعد تألقه في ركلات الترجيح.

وقال أبوجبل في تصريحات لقناة بي أن سبورت :" مباراة اليوم كان الفوز بكل شيء أو خسارة كل شيء".

وأضاف :" أشكر الجهاز الطبي على ما قدموه معي خلال الفترة الاخيرة بعد الإصابة في مباراة المغرب .. أشكرهم على مساعدتي للمشاركة في مباراة اليوم".

وأضاف :" نخوض كل مباراة بشكل منفصل ونستعد للنهائي من أجل إسعاد الجماهير المصرية".


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