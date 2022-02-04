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25 حالة وفاة و 5715 إصابة جديدة بكورونا في تونس

د ب أ
نشر في: الجمعة 4 فبراير 2022 - 9:48 ص | آخر تحديث: الجمعة 4 فبراير 2022 - 9:48 ص

أحصت وزارة الصحة التونسية يوم الخميس 25 حالة وفاة و 5715 إصابة جديدة بفيروس كورونا في يوم واحد.

وتخص الإحصاءات يوم الأربعاء 2 شباط/فبراير.

وبلغ إجمالي الوفيات 26496 منذ آذار/مارس 2020.

وبلغت نسبة النتائج الإيجابية للفحوصات التي جرت يوم الأربعاء 93ر37 % .

وبحسب وزارة الصحة زادت نسبة دخول المستشفيات لتشمل 1319 مريضا بينما يرقد 222 مصابا في أقسام العناية المركزة ويخضع 52 مريضا لأجهزة التنفس الاصطناعي.

وفرضت السلطات حظر تجوال ليلي منذ 13 كانون الثاني/يناير في مسعى لكسر انتقال العدوى في ظل تفشي المتحور "أوميكرون".


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