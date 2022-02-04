كاتب برازيلي يهنئ منتخب مصر بالتأهل إلى نهائي أمم أفريقيا

قام الكاتب والروائي البرازيلي باولو كويلو بتهنئة منتخب مصر بعد الفوز على الكاميرون بركلات الجزاء الترجيحية، والتأهل إلى نهائي بطولة أمم أفريقيا.

وكتب كويلو على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "مبروك مصر على تأهلها إلى نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا"، مستعينا بصورة تظهر فرحة لاعبو منتخب مصر.

جدير بالذكر أن المنتخب المصري نجح في التأهل إلى نهائي بطولة كاس أمم إفريقيا لكرة القدم، على حساب نظيره الكاميروني، إثر فوزه بركلات الترجيح (3-1) في اللقاء الذي جمعهما يوم الخميس، بالعاصمة ياوندي.

باولو كويلو هو روائي وقاص برازيلي ولد. يؤلف حاليا القصص المحررة من قبل العامة عن طريق الفيس بوك. تتميز رواياته بمعنى روحي يستطيع العامة تطبيقه مستعملاً شخصيات ذوات مواهب خاصة، لكن متواجدة عند الجميع. كما يعتمد على أحداث تاريخية واقعية لتمثيل أحداث قصصه. و عين سنة 2007 رسول السلام التابع للأمم المتحدة.