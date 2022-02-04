محافظ مطروح يشيد ببرنامج مجاني للتدريب على لغة الإشارة للموظفين المتعاملين مع الصم والبكم

أشاد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الخميس، بتنظيم جمعية الأمل للصم بالمحافظة، لبرنامج مجانى للتدريب على لغة الإشارة من خلال خبراء متخصصين ومعتمدين دوليين، بهدف تدريب جميع الوظائف والفئات التى تتعامل مع الصم والبكم، وتجد صعوبة فى التعامل معهم.

ووجه المحافظ بضرورة الإعلان عن البرنامج التدريبي، وتعريف المواطنين به، والذي يستهدف موظفي الأمن وخدمة المواطنين وخدمة العملاء، من المصالح والهيئات الحكومية وغير الحكومية، وذلك فى الفترة من السبت ٥ فبراير حتى يوم الإثنين الموافق ٧ فبراير الجارى، بقاعة مكتبة مصر العامة بمرسى مطروح، من الساعة ١٠ صباحا حتى ٣ عصرا، لتحقيق الاستفادة المرجوة منه.

وأكد المحافظ دعم المحافظة الكامل، واهتمامها ورعايتها لكافة المبادرات الهادفة التي تخدم تلك الفئة، وتساعد فى التيسير عليهم في تعاملهم مع المصالح الحكومية وغير الحكومية.