جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تتجاوز الـ 387 مليون حالة

أفادت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية، بأن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 387 مليونا و878 ألفا و823 حالة.

وذكرت الجامعة، في أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة، إن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و711 ألفا و322 وفاة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 75.9 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 41.8 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 26.1 مليون حالة.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ896 ألفا و557 وفاة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ630 ألفا و301 وفاة ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة الهند بإجمالي وفيات 498 ألفا و983 حالة .