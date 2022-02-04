الأهلي يضم خماسي المنتخب لقائمته النهائية في كأس العالم للأندية

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أرسل النادي الأهلي قائمة لاعبيه المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2021، التي تنظمها الإمارات خلال الفترة الحالية.

ويستهل الأهلي مشواره غدًا السبت بمواجهة مونتيري المكسيكي الذي يقوده خافيير أجيري المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر.

ويتأهل الفائز من مباراة الأهلي ومونتيري لمواجهة بالميراس البرازيلي في نصف نهائي مونديال الأندية.

وجاءت القائمة التي أعلنها الأهلي، لخوض غمار كأس العالم للأندية 2021، كالتالي:

حراسة المرمى: علي لطفي ومصطفي شوبير وحمزة علاء.

خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ومحمد مغربي وعلي معلول ومحمود وحيد وكريم فؤاد وأيمن أشرف.

خط الوسط: أليو ديانج وحمدي فتحي وعمرو السولية وأفشة وزياد طارق ووليد سليمان وطاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: محمد شريف وأحمد عبد القادر ولويس ميكيسوني وحسين الشحات.

وتأهل المنتخب المصري لمواجهة السنغال في نهائي كأس الأمم الإفريقية، والمقرر لها الأحد المقبل، بعد تغلبه على الكاميرون صاحب الأرض في نصف النهائي بركلات الترجيح.