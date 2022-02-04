السعودية والبحرين تهنئان المنتخب المصري بالتأهل لنهائي كأس الأمم

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حرص السفير أسامة بن أحمد نقلي، سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة والسفير هشام بن محمد الجودر سفير مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية على تهنئة المنتخب المصري بالتأهل لنهائي بطولة أمم أفريقيا.

وتأهل المنتخب المصري للمباراة النهائية حيث سيواجه نظيره السنغالي يوم الأحد المقبل، فيما سيلعب المنتخب الكاميروني مع بوركينا فاسو في مباراة تحديد المركز الثالث.

وقال السفير السعودي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "ألف مبروك مصر الحبيبة الفوز المستحق أداءً ونتيجة وبلوغ نهائي بطولة الأمم الأفريقية".

فيما قال السفير البحريني عبر تويتر: "ألف ألف مبروك لمصر الحبيبة تأهل البطل المصري الشقيق لنهائي بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم بعد فوزه على الكاميرون".

وبلغ المنتخب المصري نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا المقامة في الكاميرون، وذلك عقب فوزه على نظيره الكاميروني مساء الخميس 3 /1 بضربات الترجيح، عقب نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.