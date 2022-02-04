أغلقت نافذة سوق الانتقالات الشتوية لعام 2022، مساء الاثنين الماضي، في معظم الدوريات الأوروبية، وشهدت نشاطا غير معهود لنادي نيوكاسل الإنجليزي.

وتصدر النادي الإنجليزي، قائمة أكثر الأندية إنفاقا في الميركاتو الشتوي لهذا العام، مستفيدا من استحواذ صندوق الاستثمارات العام السعودي، الذي اشترى النادي في أكتوبر الماضي مقابل 300 مليون جنيه إسترليني.

وأبرم نيوكاسل خمس صفقات في أولى نافذة انتقالات للنادي تحت القيادة السعودية، بقيمة إجمالية بلغت نحو 102 مليون يورو، وذلك في محاولة لإخراج النادي من وضعيته الصعبة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وتفادي الهبوط.

وضم نيوكاسل، النجم البرازيلي برونو غيماريس، من ليون الفرنسي، والمهاجم الإنجليزي كريس وود، من بيرنلي، والظهير الأيمن الإنجليزي كيران تريبير، من أتلتيكو مدريد، ومدافع برايتون دان بورن، إلى جانب التعاقد مع الظهير الأيسر لأستون فيلا مات تارجيب، على سبيل الإعارة.

واحتل يوفنتوس المركز الثاني في قائمة الأندية الأعلى إنفاقا في سوق الانتقالات الشتوية لعام 2022، بإنفاقه 97 مليون يورو، وتم صرف الجزء الأكبر من هذا المبلغ على ضم مهاجم فيورنتينا، الدولي الصربي دوسان فلاهوفيتش، في صفقة قياسية بلغت 81 مليون يورو.

كما وقع يوفنتوس مع لاعب الوسط السويسري دنيس زكريا، من بوروسيا مونشنجلادباخ، والمدافع الإيطالي فيديريكو غاتي، من نادي فروزينوني الإيطالي، الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية الإيطالي.

وجاء برشلونة في المركز الثالث بالقائمة، بإنفاقه 55 مليون يورو، لتعزيز صفوفه ضمن حملة تجديد الفريق التي تقودها الإدارة الجديدة بقيادة خوان لابورتا.

وكانت أبرز صفقات النادي الكتالوني، ضم الدولي الإسباني فيران توريس، من مانشستر سيتي، والجناح الإسباني أداما تراوري، من وولفرهامبتون، إضافة إلى المهاجم الغابوني إيمريك أوباميانغ، من أرسنال.

ورغم إبرامه لصفقة واحدة فقط، فقد حل نادي ليفربول في المركز الرابع في قائمة الأندية الأكثر إنفاقا، بتعاقده مع جناح بورتو، الدولي الكولومبي لويس دياز مقابل 45 مليون يورو، في حين أنفق إيفرتون 38 مليون يورو ليحتل المرتبة الخامسة في القائمة.