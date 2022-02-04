 كيروش يصالح شريف ويحتضنه باحتفالات انتصار الفراعنة - بوابة الشروق
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كيروش يصالح شريف ويحتضنه باحتفالات انتصار الفراعنة

شريف أبوحمد
نشر في: الجمعة 4 فبراير 2022 - 1:31 ص | آخر تحديث: الجمعة 4 فبراير 2022 - 1:31 ص

قام كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، بمصالحة محمد شريف مهاجم الفراعنة والذي غضب للاستبدال ضد الكاميرون بعد دقائق من دخول لملعب المباراة.

ودخل محمد شريف في الأشواط الإضافية بدلا من مصطفى محمد، وبعد دقائق قليلة "12 دقيقة" قام كيروش باستبدال لاعب الأهلي وأدخل الجناح أحمد سيد زيزو بدلا منه.

وغضب شريف وبكى بعد استبداله، ولكن عقب الانتصار وفوز الفراعنة قام كيروش باحتضان شريف أثناء الاحتفالات ومصالحته.

ووصل منتخب مصر إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية وسيلاقي منتخب السنغال يوم الأحد القادم في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

 


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