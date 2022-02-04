يرى فينسينت أبو بكر، قائد منتخب الكاميرون، أن الخسارة أمام منتخب مصر بسبب أن الكل يفكر في نفسه فقط، مشيرا إلى أن جميع اللاعبين حاولوا إظهار أقصى ما لديهم.

وحقق منتخب مصر التأهل العاشر في تاريخ الكان بعد بركلات الترجيح، عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بدون أهداف.

وقال أبو بكر في تصريحات نقلتها قناة كانال بلوس الفرنسية: «إنها خيبة أمل كبيرة، ندفع الثمن نقدا حاليا، لدينا فريق كبير في كل مرة نحاول فيها اللعب كفريق، نفوز، أما اليوم أراد الجميع إظهار ما هو قادر عليه والآن ندفع الثمن».

واضاف: «عندما نكون جيدين بشكل جماعي، نفوز لكن في اللحظة التي يحاول فيها الجميع أن يفعل ما يريد، أهدرنا وهذه هي النتيجة».

وأكمل أبو بكر: «هذه هي المشكلة، الكل يفكر في نفسه وهو ما يفسد كل شيء».