تعليم مطروح: مخطط تدريبي للطلاب خلال إجازة منتصف العام الدراسي

قال عمرو شحاته، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، إن مركز التطوير التكنولوجي، أعد مخططا تدريبيا في إطار تفعيل مبادرة ( طور وغير) خلال أجازة منتصف العام الدراسي، والتي تأتي بالتعاون بين وزارتي التربية والتعليم والشباب والرياضة.

وأكد وكيل تعليم مطروح، أن المبادرة سوف تنطلق من يوم الأحد المقبل للطلاب من سن13 إلي 18عاما ولمدة أسبوعين عبر وسائل التواصل التقنية ومنصات التدريب الالكتروني بالإضافة إلي برامج تدريبية لطلاب الصف الأول الثانوي لبيان كيفية التعامل الأمثل مع منصات ادمودو وزووم والحساب الموحد LMS وبرامج التيمز والأوفيس بالتعاون بين مركز التطوير وإدارة الموهوبين.

وأوضح وكيل الوزارة أن حزمة البرامج التدريبية التكنولوجية تسير في مسارين متوازيين من خلال التدريب على محو الامية الرقمية وتطبيقات Office 2019&365 والتدريب علي تخطيط المسار المهني والمهارات الشخصية مع زيادة مهارات استخدام التابلت التعليمي لطلاب المرحلة الثانوية .

واضاف شحاته أن جميع الطلاب لديهم الفرصة في الاشتراك في المبادرة من خلال توافر شروط السن وحضور التدريب في المراكز المعلن عنها بالقاعات المخصصة لذلك بمركز التطوير التكنولوجي وقاعة التدريب بديوان المديرية وإدارتي الضبعة وسيوة وباقي الإدارات من خلال البث المباشر عبر تطبيق ويبيكس مشيراً أنه علي الطلاب الراغبين في المشاركة تسجيل بياناتهم الكترونيا.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أن مركز التطوير التكنولوجي بالمديرية، يستهدف مواكبة التقدم العلمي باستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا والتي تأتي في إطار مسايرة تعليم مطروح لاتجاه الحكومة نحو بناء قدراتها المعرفية ووضع أسس مجتمع المعرفة والتحول الرقمي.