والدة الطفل ريان: أتمنى من السلطات وفرق الإنقاذ سرعة إخراج أبني حيًا

أذاعت فضائية «العربية»، فيديو لمناشدة والدة الطفل ريان الذي سقط في بئر بقرية أجران بإقليم شفشاون شمال المغرب، فى غفلة من والديه، ولم يعثروا على مكان وجوده إلا أمس، وظل الطفل دون طعام أو شراب، حيث يواجه خطر الاختناق بسبب نقص الأكسجين.

وقالت والدة الطفل، إنها تناشد السلطات بسرعة إخراجه من هذا البئر، متابعة: «عندما اختفى أمس صليت إلى الله وتوسلت إليه أن يخرجه من البئر حيًا وآمنا وأتمنى من السلطات وفرق الإنقاذ سرعة إخراج أبني حيًا».

وسقط الطفل ريان الذي يبلغ من العمر 5 سنوات في حفرة مائية جافة أول أمس الثلاثاء، في غفلة من والده، الذي كان يهم ببناء سقف عليها، قبل أن تتوالى محاولات الإنقاذ، سواء من خلال إدخال متطوعين إلى الحفرة، وهي العملية التي باءت بالفشل نظراً لضيق قطرها، أو من خلال عمليات الحفر الأفقي بالموازاة مع الحفرة.

وتم توفير مروحية إسعاف ومجهزة بكل وسائل الإنعاش والإسعاف، ترقباً لإخراج ريان من البئر، إلى جانب سيارة إسعاف طبية وفريق صحي يضم طبيب مختص في الإنعاش والتخدير وممرضين في الإنعاش والتخدير و3 ممرضين تابعين للمركز الصحي بالمدينة.

