معركة بين طلاب الشهادة الإعدادية عقب انتهاء الامتحان الأخير بالدقهلية

حرر عدد من طلاب الشهادة الإعدادية بعزبة الحاج خليل مركز طلخا بمحافظة الدقهلية، محاضر في مركز شرطة طلخا، اتهموا فيها عدد من الطلاب بقرية بطرة بالتعدي عليهم بالضرب وإحداث إصابتهم، خلال أداء امتحان مادة الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية بمدرسة القرية.

وتلقى اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود إشارة للعقيد أحمد الجميلي، مأمور مركز شرطة طلخا، من نقطة تأمين المستشفيات بوصول عدد من طلاب الشهادة الإعدادية لمستشفى طلخا المركزي، مصابين بكدمات وكسور وخدوش، ادعاء مشاجرة مع عدد اخر من الطلاب.

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وصول عدد كبير من الطلاب إلى المستشفى، مصابين بكسور وخدوش وكدمات بأنحاء متفرقة من الجسم.

وبسؤال عدد من الطلاب، أكدوا تعرضهم للضرب بعد انتهاء آخر امتحان لمادة الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية على يد طلاب يقيمون بقرية بطرة، والتي كانت بها لجنة الامتحان وتربصهم بهم والتعدي عليهم.

وأكد عدد من أولياء أمور الطلاب أنهم تقدموا بعدة شكاوى لمديرية التربية والتعليم لنقل لجنة امتحان أبناءهم بقرية عزبة الحاج خليل بمدرسة "يوسف حامد الموافي" بعد تعرض أبناءهم للضرب ولبعد المسافة بين قريتهم وقرية بطرة.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7 /90 أحوال وارفق به التقارير الطبية للمصابين، وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.