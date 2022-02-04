المنتخب يتسلح بالتاريخ أمام أسود التيرانجا قبل نهائي أمم إفريقيا

بلغ منتخب مصر الدور النصف النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية بعد الفوز على الكاميرون بركلات الترجيح بنتيجة 3-1، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بدون أهداف.

وضرب منتخب مصر موعدا مع السنغال يوم 6 فبراير الجاري لتحديد بطل النسخة الحالية من أمم إفريقيا، بينما تلعب الكاميرون مع بوركينا فاسو في مباراة تحديد المركز الثالث.

ولعب منتخب مصر مع نظيره السنغالي 13 مباراة سابقة شهدت تفوق للمنتخب الوطني الذي فاز بـ 7 مباريات وتلقى الهزيمة من أسود التيرانجا في 4 لقاءات، مقابل التعادل في مناسبتين.

وسجل لاعبو منتخب مصر 12 هدفا في شباك السنغال، بينما أحرز أسود التيرانجا ثمانية أهداف، وتحمل آخر مواجهة ذكرى حزينة لمنتخبنا الوطني والتي كانت في تصفيات كأس الأمم عام 2015 وتلقى الفراعنة وقتها الهزيمة في مباراتي الذهاب والإياب.

وكانت المباراة الأولى التي جمعت بين مصر والسنغال في عام 1986 بدور المجموعات لكأس الأمم الأفريقية وحقق أسود التيرانجا الفوز بهدف دون رد، فيما كانت المباراة الثانية في دورة الألعاب الإفريقية عام 1987، وفاز الفراعنة وقتها بهدف دون رد.

وبعد عشر سنوات، حسمت نتيجة التعادل السلبي لأول مرة تاريخ مباريات المنتخبين عام 1997 السنغال، فيما فاز منتخب مصر في القاهرة إيابا بهدفين دون رد.

وفي عام 2000 فاز الفراعنة على السنغال بهدف دون رد في أمم إفريقيا، أما المواجهة السادسة كانت في عام 2001 بتصفيات كاس العالم وتعادلا سلبيا في لقاء الذهاب بالسنغال، قبل أن تفوز مصر على أرضها بهدف دون رد.

ونجح منتخب السنغال في تحقيق الفوز الثاني أمام مصر في عام 2002 خلال دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية، وجمع أول لقاء ودي بين المنتخبين في عام 2003 وفاز الفراعنة بهدف دون رد، وفي الودية الثانية التي كانت عام 2005، حقق منتخب مصر الفوز بنتيجة 4-2.

وفي كأس الأمم الإفريقية عام 2006، التي استضافتها مصر، فاز منتخبنا الوطني على السنغال بنتيجة 2-1، والمواجهة الأخيرة عام 2014 بتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2015، وخسر منتخب مصر في المباراة الأولى بالسنغال (2-0) بثنائي مامي بيرام ضيوف وساديو ماني، قبل أن يكرر أسود التيرانجا الفوز في ستاد القاهرة بهدف دون رد.