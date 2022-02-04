تحدث محمد عبد المنعم لاعب منتخب مصر، عن كواليس فوز الفراعنة على الكاميرون والتأهل للدور النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021.

جاء ذلك عقب فوز المنتخب المصري على نظيره الكاميروني بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة ٣ / ١ ليضرب موعدا مع منتخب السنغال للمنافسة على لقب البطولة يوم الأحد المقبل.

وقال عبد المنعم في تصريحات للمؤتمر الصحفي عقب المباراة: "اليوم نحن تعبنا للغاية، وجميع اللاعبين فعلوا ما عليهم، وان شاء الله سنعمل كل ما علينا في مباراة النهائي أمام النسغال من أجل الفوز".

وتابع: "نحن كنا نلاعب صاحب الأرض، كانت 120 دقيقة صعبة للغاية، وصامويل ايتو كان يحفز الكاميرون لكن الأمر كان إيجابي لنا".

وأضاف: "نحن لدينا أفضل لاعب في العالم وهو محمد صلاح، ودائما يوجه لنا النصائح، ويقول لنا ماذا نفعل وينصحنا بأن نرفع الضغوط من علينا".

وعن تسجيله لركلة الترجيح: "ليست المرة الأولى أن أسجل ركلة جزاء، وفي كل تمرين نفعل ذلك، ونحن معتادون على ذلك من كيروش".

واختتم: "أنا قررت من الأمس لو وصلنا لركلات الجزاء، سأسجل في هذه الزاوية، التي سجلت فيها الركلة اليوم".

ومن المقرر أن تقام مواجهة نهائي كأس الأمم الأفريقية يوم الأحد القادم والموافق 6 فبراير، بين مصر والسنغال في تمام التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة.