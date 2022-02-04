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علق عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري وعضو اللجنة بالاتحاد الإفريقي، على أداء الحكم بكاري جاساما في مباراة مصر والكاميرون بكأس أمم أفريقيا.

جاء ذلك عقب فوز المنتخب المصري على نظيره الكاميروني بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة ٣ / ١ ليضرب موعدا مع منتخب السنغال للمنافسة على لقب البطولة يوم الأحد المقبل.

وقال عبد الفتاح في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس": "الاتحاد المصري كان يريد تحكيمًا عادلًا لأنها مباراة أمام الدولة المنظمة، وإذا كنا واجهنا منتخب السنغال لما تقدمنا باحتجاج ضد جاساما".

وتابع: "كان هناك احتجاج لأن جاساما كان يدير مباراة للدولة المنظمة لكأس أمم إفريقيا".

وأردف: "الجهاز الفني المصري على أعلى مستوى، ولكنه يحتج على التحكيم دائمًا، كيروش واضح انه (متربي في مصر)، عدد كبير من المدربين المصرين دربوا المنتخب المصري ولكن لم يعترضوا بهذا الشكل على التحكيم".

واختتم: "جاساما قدم مباراة جيدة ولكن لا يوجد لديه أخطاء مؤثرة في المباراة، وإيقاف كيروش سيكون في مباراة الكاميرون فقط".

ومن المقرر أن تقام مواجهة نهائي كأس الأمم الأفريقية يوم الأحد القادم والموافق 6 فبراير، بين مصر والسنغال في تمام التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة.