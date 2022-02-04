قال الفنان هاني رمزي، إن مباراة المنتخب الوطني ونظيره الكاميرون كانت صعبة للغاية، خاصة أن الجانب الآخر أعلن الحرب قبل موعد المباراة بفترة لإثارة قلق الجماهير والمتتخب.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يعرض عبر فضائية «الأولى المصرية»، مساء الخميس، أنه كان لديه ثقة في لاعبي المنتخب، وإيمان قوي بأن النصر حليف مصر، معقبًا: «ربنا حنين.. في الشدائد تلاقينا رجال وأسود في الملعب، والحمدلله إن نظرتنا في رجالتنا مخابتش إطلاقا».

وأكد أن لاعبي المنتخب الوطني أدوا واجبهم على أكمل وجه، ليُكلل تعبهم بالنجاح والفوز، مضيفًا أنه كان قلقًا منذ بداية المباراة بسبب إصابة الحارس أبو جبل في المباراة الماضية.

وذكر أن مجهود الأطباء المعالجين لأبو جبل كان واضحًا، معلقًا: «الراجل جيه على نفسه بزيادة وركز، وكل اللاعيبة كانوا مركزين، والحمدلله إن ربنا عداها على خير».

وأعرب الفنان هاني رمزي، عن إعجابه بثقة وهدوء لاعبي المنتخب الوطني أثناء المباراة، مستطردًا: «كانوا عالميين وعرفوا يهزوا الشباك بجد»، حسبما قال.

وفاز المنتخب الوطني على نظيره الكاميروني بركلات الترجيح، في مباراة نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية، ومن المقرر أن يواجه السنغال في المباراة النهائية.