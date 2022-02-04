عمرو أديب يوجه رسالة لـ إيتو: «تعرف تعتذر»

وجه الإعلامي عمرو أديب، رسالة إلى صامويل إيتو، رئيس الاتحاد الكاميروني، بعد التصريحات التي أطلقها قبل مواجهة منتخب مصر.

وقال عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «تعرف تعتذر، تعرف تعترف، تعرف تقدر، تعرف تقولهم كنتوا روعة، تعرف تقولهم غلطنا فى حقكوا، تعرف تكلم كيروش بالبرتغالي وتقوله خليك هنا خليك بلاش تفارق، نروح معاك الدوحة بلاش تفارق .. تحيا مصر».

وصعد منتخب مصر إلى نهائي أمم أفريقيا بعد الفوز على الكاميرون بضربات الجزاء الترجيحية خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الخميس، على الملعب الأولمبي بالعاصمة الكاميرونية ياوندي في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية.

وحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تهنئة المنتخب والمصريين، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلًا: «إننى إذ أهنئ أبطال منتخبنا وجهازهم الفنى، أود أن أشيد بروحهم القتالية وأدائهم العالى وعزيمتهم التى لا تلين».

أضاف: «لقد أثبت أبنائى اللاعبون أن المصرى قادر على صنع المستحيل وتحدى أى صعب والوصول إلى هدفه بتوفيق الله. شكرا لكم؛ لقد أسعدتمونا جميعا، وبلدكم فخور بكم».