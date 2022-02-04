اجتاحت حالة من الحزن، الصحف الكاميروني بعد الإقصاء من بطولة كأس الأمم الأفريقية وفقدان المنافسة على اللقب بسبب الهزيمة من منتخب مصر بركلات الترجيح في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس على ستاد الإوليمبي، بالدور النصف النهائي.

وضرب منتخب الفراعنة موعدا مع المنتخب السنغالي الاحد المقبل، في نهائي كاس الأمم الأفريقية رقم 33، فيما سيتنافس منتخب الكاميرون مع نظيره بوركينا فاسو، السبت المقبل، في مباراة تحديد المركز الثالث.

وكتب منتخبنا الوطني تاريخا جديدا حيث يعد أكثر المنتخبات التي صعدت إلى الدور النهائي في كأس الأمم برصيد 10 مرات.

وفي السطور التالية نرصد أبرز ما جاء في الصحف الكاميروني بعد الفشل في الصعود للنهائي:

البداية مع صحيفة ريبابليك التي أكدت أن منتخب مصر فاز بعد مباراة طويلة في ياوندي، مشيرة إلى أن الاسود التي لا تقهر لم تنجح في تحقيق الهدف وهو التتويج باللقب السادس على أرضها.

وأضافت الصحيفة أن منتخب الأسود كان يحلم بالتتويج باللقب لكنه فشل، موضحة أن أكبر منتخبين في البطولة كانوا في معركة كروية التي نجحت فيها مصر بركلات الترجيح.

أما بعنوان: «نصف نهائي أمم إفريقيا 2021: مصر تفوز على الكاميرون بركلات الجزاء»، فأشارت صحيفة كاميرون اكتويل، إلى أن البلد المضيف لم تنجح في الوصول للنهائي بخسارة بركلات الترجيح.

وأوضحت الصحيفة أن منتخب الأسود كان الأخطر طوال شوطي المباراة وبالتالي سيندم على خسارة اللقب لانه كان قريبا من حين بطاقة التأهل في أكثر من فرصة لولا براعة أبو جبل وتصدى العارضة.

وتابعت الصحيفة أن منتخب مصر لم يشكل اي فرص حقيقية على المرمى، مشيرة إلى أن صلاح لم يتمكن من التفوق على الحارس أونانا الموهوب.

واتمت الصحيفة تقريرها عن المباراة وأفادت أن منتخب مصر تميز في ركلات الترجيح بفضل حارس المرمى محمد أبو جبل، معتبرة خسارة اللقب نهاية قاسية بالنسبة للكاميرونيين الذين لن يفوزوا بالتالي باللقب السادس بينما ستتاح الفرصة للمصريين لزيادة سيطرتهم من خلال انتزاع انتصارهم الثامن في كأس إفريقيا.

وسلطت صحيفة اكتوكاميرون الضوء على خسارة الكاميرون المنافسة على اللقب السادس لها وأكدت أنها بمثابة هيئة أمل كبيرة.

وأضافت الصحيفة أن الفراعنة كانوا في الموعد بفضل الحارس محمد أبو جبل وذلك بعد مباراة طويلة انتهت لصالح المصريين.

وأكملت الصحيفة أن الفراعنة سيطروا على ركلات الترجيح وأبو جبل نجح في التصدي لركتين منهم.

واخيرا شبكة "كام فوت" التي أوضحت أن منتخب مصر نجح في تعويض خسارته الماضية بنهائي كأس الأمم عام 2017 وكانت استراتيجيتهم الرابحة ونجحوا في استغلال ركلات الترجيح.

وتابعت أن الكاميرون واجهت فريق منظم دفاعيا بشكل كبير ولذا وجد الاسود صعوبة في اختراق الدفاع بالإضافة إلى تألق محمد أبو جبل.